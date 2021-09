Warum gibt es so viele Resistenzen bei Bakterien?

per Mail teilen

Bakterien sind in ihrem natürlichen Umfeld immer schon bedroht durch ihre Artgenossen, mit denen sie in Konkurrenz stehen. Dabei werden Stoffe freigesetzt, die wir pharmazeutisch nutzen und Antibiotika nennen. Die sind aus der Natur gewonnen. Wenn wir einen neuen Stoff entdecken und einsetzen, besteht häufig bereits in einem gewissen Teil der Bakterienpopulation Resistenz. Die hat sich auf natürliche Weise wahrscheinlich schon über Tausende von evolutionären Jahren gebildet.

Wenn wir so ein Antibiotikum breitflächig und unsachgemäß einsetzen, erhöhen wir den Selektionsdruck. Und diejenigen Bakterien, die bereits irgendein Gen haben, das den Vorteil hat, gegen dieses Antibiotikum resistent zu sein, vermehren sich unter dem Druck und werden dann zu einem Problem.