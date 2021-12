Kann man epigenetische Schalter auch nachträglich umlegen?

Natürlich. Das ist genau das Schöne an dieser Wissenschaft. Epigenetische Prozesse sind immer, zumindest in der Theorie, reversibel. Also ganz anders als genetische Mutationen, wo der Gen-Text verändert worden ist, meistens wegen irgendeines dummen Zufalls, sind epigenetische Prozesse grundsätzlich wieder zurückzuschalten. Bleiben wir bei dem Beispiel: Wenn ich im Mutterleib und auch in den ersten, zwei Jahren nach der Geburt eine Zeit hatte, in der ich mich wenig bewegt habe, so sich meine Mutter wenig bewegt hat, dann kann ich trotzdem ein sehr sportlicher Mensch werden. Ich muss dafür nur vielleicht mehr trainieren und mehr tun als manch anderer Mensch. Ich habe es ein bisschen schwieriger, ich habe ein paar mehr Schalter und Dimmer umzustellen sozusagen.