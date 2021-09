Wie gut ist der Wein-Jahrgang 2014?

Wir hatten 2013 keinen einfachen und 2014 einen echt schwierigen Jahrgang. Die Winzer sehnen sich nach was Einfacherem. Das war 2014 wirklich ein Hängen und ein Würgen.

Es fing sehr, sehr früh an und hatte auch lange einen großen Reifevorsprung. Da wachsen natürlich die Hoffnungen. Bis Juli, Anfang August war es so, dass die Winzer gedacht haben: Erstens gibt es eine ordentlich Menge, da könnte man wieder mal die Keller voll machen, und die Qualitäten, ja, das könnte ein toller Jahrgang werden.

Nun gab es aber zu viel Regen bei gleichzeitiger Wärme, richtiges Schmuddelwetter schon im August und auch im September. Das führt dazu, dass die Trauben anfangen, faul zu werden, die lagern dann sehr viel Wasser ein, saugen sich voll wie ein Schwamm, drücken sich gegenseitig, weil sie so prall sind, platzen auf und dann entsteht Fäulnis.

Sollte man also die Finger von diesem Jahrgang lassen?

Nein, absolut nicht, ich will nur auf die Schwierigkeiten dieses Jahrgangs hinweisen. Positiv ist: Winzer, die sich anstrengen, können auch in solchen Jahren ganz hervorragende Weine machen. Wir haben heute durch Kellertechnik einen Standard, der es auch in diesen Fällen möglich macht, sehr ordentliche Trinkweine zu erzeugen und in der Spitze auch einige wirklich große Weine. Die wird es auch wieder geben.

Ganz schlechte Jahrgänge, in denen gar nichts Ordentliches wächst – 1984 war so ein Trümmer – gibt es heute aus verschiedensten Gründen so nicht mehr.

2014 wird nicht als Superjahr in die Annalen eingehen, aber wir werden auch im nächsten Jahr genug zu trinken haben.