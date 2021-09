Warum sind Kühe in Indien heilig?

Die Kuh gilt in religiösen Überlieferungen der Inder als physische und spirituelle Ernährerin und als Mutter nicht nur der Menschen, sondern auch der Planeten und Götter. Ein Brahmane (Angehöriger der obersten Kaste), der während seines ganzen Lebens nie sündigt, wird - so die Überzeugung der Hindus- als Kuh wiedergeboren. In der Hindu-Mythologie heißt die Kuh "kamandhenu", was so viel heißt wie "Wunschkuh" - das Tier, das alle Wünsche erfüllt.

Wenn eine Kuh hungrig ist, frisst sie alles. Sie unterscheidet häufig nicht zwischen verdorbenem und wirklich Essbarem. Doch selbst wenn sie auf der Straße verrottetes Grünzeug isst, oder anderen Abfall, kommt hinten reine weiße Milch heraus. Darum wird gesagt, dass die Kuh hinten heiliger sei als vorne am Kopf. Hinten gibt sie alles Wertvolle: Milch, aber auch Dung und Urin, aus denen Heilmittel gegen so manche Krankheiten entstehen.

„Am frühen Morgen sammeln wir den ersten Urin der Kühe ein, stellen ihn zwei Tage an einen kühlen Ort und lassen das Ammoniak verdampfen,“ erzählt Devandra Mishra, Professor für Sanskrit-Literatur an der Universität Delhi. „Destillierter Kuh-Urin ist sehr wirksam gegen Magen- und Darmentzündungen, sowie gegen viele andere Erkrankungen. Er hilft gegen Schuppen und etliche Hauterkrankungen.“ Susruta, der Autor der Ayurveda nennt die Kuh wegen ihrer vielen Gaben ein mobiles Spital.