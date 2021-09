Wie viel Kilogramm kann der Rücken tragen?

Da gibt es unterschiedliche Angaben, aber es sollte im Kindesalter nicht mehr als 5 bis 7 Kilogramm sein.

Und bei Erwachsenen?

Auch da sind 10 Kilo schon sehr viel. Also kurzzeitig sicherlich mal, aber das ist auch keine Dauerbelastung für einen Erwachsenen.

Was passiert, wenn man sich zu viel auf den Schultern belastet?

Die Muskulatur reagiert darauf, in der Regel mit Verspannungen. Auch mit Druckschmerzen unter Umständen, durch die Belastung der Träger, und dass die Muskeln, die sich unmittelbar unter den Trägern des Rucksackes befinden, durch die Druckstellen auch Reaktionen der Muskeln hervorrufen. Und das sind im Wesentlichen Verspannungen und die sind schmerzhaft. Und da fängt dann so ein Teufelskreis an. Lokaler Schmerz, Verspannung und noch mehr Schmerz und weitere Verspannung, auch in anderen Regionen. Das ist dann ein Teufelskreis, der sich entwickelt.