Verhindert das indische Gewürz Kurkuma Alterserscheinungen wie Demenz?

In Indien wird sehr viel Kurkuma gegessen. Die ayurvedische Medizin sagt, dass Kurkuma die Alterserscheinungen Demenz und Alzheimer und beispielsweise das damit einhergehende unkontrollierbare Zittern der Hände und Beine verhindert. Man sagt, Kurkuma habe eine starke Wirkung auf das zentrale Nervensystem. In den Nervenzellen, wo die bioelektrischen Vorgänge im Gehirn ablaufen, können wohl Reparaturmaßnahmen des Kurkumins, dem Wirkstoff in Kurkuma, festgestellt werden. Stimmt das?

Wir wissen leider, dass das Thema Demenz und Alzheimer weltweit überall vorkommt und zwar geographisch relativ gleichmäßig verteilt. Warum gibt es in der Relation in Indien weniger Alzheimerkranke als bei uns? - Weil die Leute nicht so alt werden. Ich kenne die Aussage zur Kurkuma und auch zu ganz vielen anderen Dingen. Ich glaube, dass an den meisten dieser Tipps etwas dran ist, aber sie sind nicht allein seligmachend. Ich verfolge tagtäglich unendliche Mengen von Informationen. Da ist alles dabei und es werden auch verschiedene Nahrungsergänzungsmittel oder Ähnliches plötzlich ganz hoch gehandelt, um dann einfach wieder in der Versenkung zu verschwinden. Dazu gehören Grüner Tee, Kaffee, Apfelsaft, Fischöl und vieles mehr. Und an allem ist bestimmt etwas dran, aber ich würde Ihnen nicht empfehlen, ab sofort schaufelweise Kurkuma zu essen, von dem wir gar nicht wissen, was es noch bewirkt. Also: Alles mit Maß und Ziel.