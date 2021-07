Ich hatte mal ein schönes Erlebnis bei einem Vortrag über heilige Symbole, bei dem ich über diesen Halbmond im Islam gesprochen hatte. Plötzlich steht in der ersten Reihe ein ungefähr achtjähriges Mädchen auf und sagte: „Ich muss Ihnen jetzt mal etwas sagen. Das ist überhaupt kein Halbmond, das ist ein Viertelmond.“ Ich war verdutzt und habe gesagt: "Ja, Du hast absolut recht."

Osmanisches Reich: Symbolik des Mondkalenders

Dieser Viertelmond hat sich im Islam durchgesetzt während des Osmanischen Reiches. Der richtet sich in seiner Symbolik an den Mondkalender. In der islamischen Zeitrechnung wird nach dem Mondkalender gerechnet. Und daher ist dieser Viertelmond auch auf vielen Flaggen zu sehen. Später wurde dem noch ein Stern hinzugefügt. Dieser Stern, der viele verschiedene Bedeutungen hat, hat in diesem Zusammenhang mit seinen fünf Zacken die Übertragung zu den fünf Säulen des Islam. Das ist das, was dahintersteckt. Sie finden das z.B. auf Flaggen in Algerien, in der Türkei, in Tunesien und Pakistan.