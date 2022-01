Wer ist das Oberhaupt der Muslime? Gibt es eine Art Papst?

per Mail teilen

Nein, es gibt keinen Papst. Der Islam ist so strukturiert, dass es keine einzelne feste Autorität gibt, sondern die Verantwortung wird auf mehrere Schultern verteilt. Das wird im Islam als sehr positiv betrachtet und ist bewusst so. Man hat Theologen, die man um Rat fragen kann. Es gibt aber keine Autorität, die verbindlich sagen kann, was ich zu tun habe und die weltweit alle Muslime bündelt, regiert und führt.

Insofern ist der Islam sogar höchst demokratisch?

Ja. im Grunde ist der Islam eine basisdemokratische Angelegenheit.