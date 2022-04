Gibt es in anderen Religionen auch ein "Osterfest"?

per Mail teilen

Ostern ist rein christliches Fest

Zunächst ist Ostern ein an den christlichen Glauben gebundenes Fest. Ein Osterfest in diesem Sinn kann es daher im Islam und auch im Judentum nicht geben.

Passion Christi im zeitlichen Umfeld des jüdischen Pessachfestes

Im jüdischen Glauben gibt es das Pessachfest. Das Pessachfest ist terminlich nah an das Osterfest gebunden, weil die Passion Christi im unmittelbaren zeitlichen Umfeld des jüdischen Pessachfestes stattgefunden hat. Das ist historisch nachgewiesen.

Mit der Auferstehung steht und fällt der christliche Glaube

Ostern ist aber ein rein christliches Fest und es ist der Höhepunkt des christlichen Kirchenjahres. Denn mit der Auferstehung steht und fällt der gesamte christliche Glaube.

Unbestritten ist, dass es sehr viele Facetten gibt, dieses Osterfest zu feiern. So feiert man es in Südeuropa z.B. ganz anders als bei uns und im südöstlichen Europa feiert man es anders als in England.