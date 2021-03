Das Thema "unterschwellige Werbung" hat seinen Ursprung in den 50er Jahren, im Kalten Krieg, als Verschwörungstheorien en vogue waren und jeder befürchtete, dass irgendein Geheimdienst oder eine geheime Macht uns zu manipulieren versucht. In dieser Zeit hat ein Marktforscher namens James Vicary behauptet, er habe in einer Reihe von Kinos rund 45.000 Menschen geheimen Botschaften eingespielt: „Eat Popcorn and drink Coca-Cola“. Daraufhin wurde er in den amerikanischen Kongress eingeladen. Später stellte sich dann heraus, dass dieses Experiment niemals so stattgefunden hat. Im Endeffekt war es eine ganz gute Form der Eigenwerbung für James Vicary, die funktioniert hat.

Ein großer Bereich in der der Werbewirkungsforschung behandelt immer noch die Frage: Wie kann ich im Vorbeigehen Wirkung erzielen? Wie kann ich Menschen unterschwellig beeinflussen? Da gibt es durchaus einige wissenschaftlich gehärtete Effekte, zum Beispiel den "Effekt des bloßen Kontakts" ( "Mere-Exposure-Effekt"): Eine Form der sozialpsychologischen Forschung, die seit den 60er Jahren beschrieben wird und die auch mit einem guten kognitionstheoretischen Modell beschreibt, warum wir Botschaften besser finden, mit denen wir einfach nur häufig Kontakt haben, aber nicht bewusst wahrnehmen.