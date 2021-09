Wie wird öffentlich-rechtlicher Rundfunk in anderen europäischen Ländern finanziert?

Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch in vielen anderen europäischen Ländern, etwa die BBC in Großbritannien. Es gibt auch im Prinzip überall eine Rundfunkgebühr. In anderen europäischen Ländern gibt es aber auch eine Finanzierung aus Staatshaushalten. Die Zustände, die bei Herrn Berlusconi in Italien herrschen, der unmittelbar Einfluss nimmt auf seinen Rundfunk, würde ich in Deutschland nicht haben wollen. Es gibt diesen Modellwechsel aber auch in anderen europäischen Ländern. Zum Beispiel stellt man in Finnland das Modell momentan genau wie in Deutschland auf einen geräteunabhängigen Beitrag um. Wir sind da in Deutschland nicht ganz alleine.