Früher gab es "Bakelitteller". Was ist Bakelit?

Bakelit war der erste synthetische Kunststoff, der weltweit in großen Mengen produziert wurde. Der Erfinder war ein Belgier, der nach Amerika ausgewandert war. Der Mann hieß Baekeland; seine Erfindung nannte er in Anlehnung an seinen Namen „Bakelit“.

Interessant ist, dass dieses Bakelit im wesentliche aus zwei Chemikalien hergestellt wird: Phenol und Formaldehyd. Beide sind hochgiftig. Aber das Endprodukt ist so ausgereift gemacht worden, dass es als Endprodukt nicht mehr giftig war. Es war alles gebunden und bei der Herstellung hat man noch Füllstoff reingetan, damit es billiger und die Farbe anders wurde. Da kam Holzmehl rein oder Gipsmehl, was auch immer. So war das Bakelit mal dunkelbraun, mal hellbraun, manchmal auch beige.

Wesentlich bei Bakelit ist Folgendes: Wenn man es mal in eine bestimmte Form gebracht und ausgehärtet hat, kann man es nicht mehr durch Schmelzen umformen. Dann kann man es höchstens mechanisch – also mit Beil, Hammer, Säge oder Feile – noch mal bearbeiten. Ist es aber in einer festen Form, dann kann es nicht mehr verändert werden – also auch nicht recycelt.

Die Probleme, dieses Material zu färben und die Unmöglichkeit des Recycelns sind Gründe, warum das Bakelit später durch andere Kunststoffe verdrängt wurde.