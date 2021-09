Entwickelt China Covid-19-Impfstoffe?

Es gibt verschiedene Impfstoffkandidaten, die von chinesischen Firmen entwickelt werden. Die sind noch nicht ganz so weit, aber man hört, dass auch die Chinesen mit klinischen Studien begonnen haben. Die sind allerdings noch nicht final publiziert. Außerdem hört man, dass zum Teil bereits Impfstoffe verimpft werden; gerüchteweise hat man gehört, dass im Militär bereits mit verschiedenen Impfstoffen geimpft wird.

Momentan ist eher das Problem, dass man in China gar keine so großen Impfstoffstudien machen kann, weil es dort nicht so viele Fälle gibt. Aber auch chinesische Firmen gehen mit den Studien ins Ausland. Studien werden im Augenblick weltweit in den USA durchgeführt, aber auch in Brasilien und Indien, wo es viel Aktivität gibt.

Das Problem mit den Impfstoffen in China wird sein, dass man an sie in Europa wahrscheinlich sehr schlecht herankommen wird, wenn sie gut wirken würden und die Studien überzeugend wären. Man wird sich also auf das konzentrieren müssen, was im Augenblick in Europa und in den USA entwickelt wird. Da sind einige unterwegs – nicht nur Biontech oder Moderna, sondern es arbeiten natürlich auch viele andere Firmen daran.

Ich glaube, im Augenblick gibt es über 200 Impfstoffkandidaten, davon sind bereits etwa 40 in klinischen Phasen sind. Nicht alle in der späten Phase, aber es ist doch einiges unterwegs, sodass man für 2021 erwarten kann, dass nicht nur ein oder zwei Impfstoffe zugelassen werden, sondern wahrscheinlich sogar mehrere.