Bis wann waren Münzen durch ihren Metallwert gedeckt?

US-Präsident Richard Nixon stoppte 1971 nominale Goldbindung

Es gibt eine sehr lange Tradition, dass Münzen den Nennwert im Edelmetallwert garantieren. Die Münze garantiert ihren Wert also in sich selbst. Das beginnt im 7. Jahrhundert v. Chr. mit der Erfindung der Münze und geht bis 1971. In diesem Jahr hat US-Präsident Richard Nixon das Bretton-Woods-System in der alten Form aufgegeben, wonach alle Währungen der Welt indirekt über den Dollar durch Gold gedeckt waren. Hintergrund waren US-amerikanische Probleme im Finanzwesen.

Was war das Bretton-Woods-System?

Das Bretton-Woods-System wurde nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet, um eine neue Währungsordnung für die Welt zu erschaffen. In diesem Rahmen wurden auch der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank gegründet. An der Errichtung bzw. Neuordnung des Weltfinanzwesens war der Ökonom John Maynard Keynes stark beteiligt.