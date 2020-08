per Mail teilen

Die Wissenschaft geht heute davon aus, dass wir verschiedene Darmtypen haben. Das heißt, zwischen den Menschen gibt es Unterschiede in der Zusammensetzung und der Artenvielfalt der Bakterien in unserem Darm – das ist die sogenannte Darmflora, heute auch Mikrobiom genannt. Dieses Mikrobiom, also die Gesamtheit der Darmbakterien, kann durchaus beeinflussen, welche Vorlieben wir haben.

Darmflora beeinflusst, wie viel Energie aus der Nahrung gezogen wird

Das Mikrobiom kann aber vor allem auch beeinflussen, wie viel Energie wir aus der Nahrung ziehen. Es gibt zum Beispiel bestimmte Bakterienarten, die sehr gute Futterverwerter sind. Das heißt: Patienten, die sehr viele dieser Bakterien haben – das wären zum Beispiel die sogenannten Firmicuten – können aus der gleichen Nahrung bis zu zehn Prozent mehr Energie ziehen. Und wenn Sie das mal weiterentwickeln, dann können Sie sich gut vorstellen, dass es eben auch Patienten gibt, die auf Grund ihrer Zusammensetzung der Darmflora zu Übergewicht oder auch Diabetes neigen, weil sie einfach viel mehr Energie durch ihre Bakterienflora aus dem Dickdarm herausziehen.