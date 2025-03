per Mail teilen

Sven Plöger (* 1967) ist ein deutscher Meteorologe und Moderator. Am 2. März 1999 moderierte er das erste Mal "Das Wetter im Ersten" in der ARD. Er moderiert mehrere Radio- und Fernsehwettersendungen, hält Vorträge, ist Buchautor und in der Pilotenausbildung tätig.