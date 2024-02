Hendrik Mäkeler studierte von 1999 bis 2004 Mittlere und Neuere Geschichte, Nordische Philologie sowie Ur- und Frühgeschichte in Kiel. Ab 2005 war er Kustos am Dänischen Nationalmuseum in Kopenhagen, 2006 bis 2008 wissenschaftlicher Angestellter am Historischen Seminar der Universität Kiel. Ab 2008 war er Leiter des Münzkabinetts der Universität Uppsala, seit November 2017 ist er Leiter der Numismatik, Geldgeschichte und Münzabteilung bei der Deutschen Bundesbank.

