Prof. Dr. Hans-Ulrich Schmincke zählt zu den renommiertesten Vulkanologen weltweit. Er wurde 1937 in Detmold, Deutschland, geboren. Von 1969 bis 1990 war er an der Ruhr Universität Bochum in Forschung und Lehre tätig. 1990 übernahm er die Leitung der Abteilung Vulkanologie und Petrologie am GEOMAR-Forschungszentrum in Kiel, die er bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2003 innehatte.

Hans-Ulrich Schmincke SWR