Prof. Dr. Gerd Gigerenzer, geboren 1947 in Wallersdorf. Studium der Psychologie, 1977 Promotion, 1982 Habilitation und Privatdozent an der Universität München, 1984 Professor für Psychologie an der Universität Konstanz, 1990 der Universität Salzburg und 1992 der University of Chicago. 1995 Direktor und wissenschaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut für psychologische Forschung, seit 1997 Direktor und wissenschaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Von Gerd Gigerenzer stammt u.a. das Buch: `Bauchentscheidungen: Die Intelligenz des Unbewussten und die Macht der Intuition.´

