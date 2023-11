Prof. Dr. Friedemann Schrenk leitet am Forschungsinstitut Senckenberg in Frankfurt am Main, dem auch das Senckenberg-Museum angegliedert ist, die Sektion Paläoanthropologie und Quartärpaläontologie. An der Frankfurter Johann Wolfgang Goethe-Universität ist er Professor für Paläobiologie der Wirbeltiere.

Friedemann Schrenk SWR