Albrecht Vorster ist Schlafforscher. Zurzeit forscht er am Universitätsklinikum in Bern an Möglichkeiten, den Schlaf von Krankenhauspatienten zu verbessern. Um möglichst vielen Menschen zu einem besseren Schlaf zu verhelfen, hat er die Schlaf-App „7Schläfer“ entwickelt und das Buch „Warum wir schlafen“ geschrieben.

Albrecht Vorster Kay Blaschke

Studiert hat Albrecht Vorster Biologie und Philosophie in Freiburg und La Réunion und in Tübingen zu Gedächtnisbildungsprozessen im Schlaf promoviert.

Albrecht Vorster ist mehrfacher Science-Slam-Gewinner.