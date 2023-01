1000 Antworten-Impuls vom 05.11.2014-Geschichte der medizin

Eine universitäre Ausbildung in der Chirurgie gab es in Italien und in Frankreich schon während des Mittelalters an den frühen Universitäten. Da gab es die chirurgische und die internistische Medizin.

In Deutschland bzw. damals im Kernbereich der deutschsprachigen Länder und Territorien gab es eine strikte Trennung zwischen Chirurgie und Medizin, die auf Traditionen zurückging, die zum Teil durch die Päpste vorgegeben waren. [...]