Wo liegen die Unterschiede zwischen Science-Fiction und Zukunftsforschung?

1000 Antworten - Zukunftsforschung und Science Fiction - SWR2 Impuls vom 4.12. 2014

Ich habe früher zusammen mit meiner Frau Angela selbst drei Science-Fiction-Romane geschrieben und Unmengen von Erzählungen. 1991 habe ich dann in die Zukunftsforschung gewechselt und sage manchmal: Die Zukunftsforschung ist die Fortsetzung der Science-Fiction mit anderen Mitteln. – Tatsächlich gibt es Berührungspunkte, gerade in der Frage "what if" – "was wäre wenn". Welche Folgen könnten heutige Technologien haben? Welche Gesellschaftsordnungen könnten wir uns vielleicht durch diese Technologien einhandeln? Die Fragestellungen sind ähnlich. Allerdings ist man als Science-Fiction-Autor natürlich sehr viel freier. Man kann beliebig spekulieren und muss sich nicht von der Realität bremsen lassen. [...]