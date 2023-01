Was kann die Palliativversorgung leisten?

1000 Antworten - Ethik in den Lebenswissenschaften

Die Palliativ- und Hospizversorung ist in Deutschland im Umbruch begriffen. So haben wir seit einem Jahr durch die Fragen über die Beihilfe zum Suizid, also zur Selbsttötung, die Diskussion darüber angestoßen, wie wir hier in Deutschland eigentlich sterben. Ich bin sehr froh, dass der Bundesgesundheitsminister das dahingehend aufgegriffen hat, die Hospiz- und Palliativversorgung erheblich zu stärken. Die meisten Menschen in Deutschland möchten tatsächlich am liebsten zu Hause sterben, und zwar unter palliativmedizinischer Betreuung. Das ist erheblich ausgebaut worden. In den ländlichen Bereichen muss noch nachgelegt werden. {...}