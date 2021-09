Den Begriff Computerspielsucht oder überhaupt der Suchtbegriff darf man nicht nur daran festmachen, wie lange man pro Tag spielt. Man ist ja auch nicht alkoholsüchtig, wenn man am Tag viel Bier trinkt, sondern über einen längeren Zeitraum hinweg. Wir nehmen von der Definition her an, dass es mindestens sechs Monate lang sein muss. Das kann eine Stunde am Tag sein. Das entscheidende Kriterium ist, dass das Computerspiel die alleinige Bedeutung im Alltagsleben bekommt. [...]