Werden wir von außerirdischen Reptilien regiert?

Das ist eine im angloamerikanischen Raum ganz bekannte Verschwörungstheorie, auch in der Gegenwart, die vor allem verbunden ist mit einer Person, die heißt David Icke, ein ehemaliger Fußball-Profi. Das kann man sich im Internet anschauen. Da gibt es 9-stündige Vorträge, wo er auf der Bühne steht mit seiner Power-Point-Präsentation und zeigt, wie das Ganze funktioniert, wie diese außerirdischen Reptilien vor langer, langer Zeit auf die Welt gekommen sind und heute von unserer negativen Energie leben und die globale Elite eigentlich mit drin steckt. Die Idee ist, dass so Leute wie Obama, Merkel oder George W. Bush letztendlich eigentlich Reptilienmenschen sind, die können nur Projektionen um sich schaffen, um das zu verbergen. Und was dann im Internet passiert ist, dass die Leute Fotos analysieren, auf dem jemand beispielsweise eine Grimasse zieht und dann drunter schreiben, das ist der Beweis, da bricht das Hologramm gerade zusammen.