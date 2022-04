Zivile Hilfe für die Ukraine – Was nutzt jetzt wirklich?

per Mail teilen

Ihr wollt der Ukraine helfen? Möglichkeiten gibt es viele. Wir stellen in unserem Weltspiegel-Podcast einige vor, denen ihr euch auch selbst anschließen könnt und welche, bei denen Expert:innen ihr Wissen dazu zur Verfügung stellen. Alle diese Initiativen sind gewaltfrei – und alle haben ein Ziel: Das Leid des Krieges für die Betroffenen zu beenden. Moderatorin Fumiko Lipp spricht mit Vertreter:innen von NGOs über ein „How to“ für Menschen, die sich in ukrainischen Bunkern Schutz suchen, über Gegenstände, die in der Ukraine derzeit gebraucht werden und welche nicht, über Versuche, die russische Zensur zu umgehen und über Videotutorials mit Handlungsempfehlungen für die umkämpften Gebiete aus Syrien.

Moderation: Fumiko Lipp

Redaktion: Michael Schramm, Nils Kopp