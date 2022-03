Zeitenwende – Ordnet sich die Welt neu?

Seit über zwei Wochen herrscht Krieg in der Ukraine. Der Krieg hat massive Auswirkungen und ist eine Zäsur. Unser Sicherheitsgefühl hat sich verändert. China rückt nicht von Putin ab, im Gegenteil, die beiden Länder präsentieren sich als strategische Partner, während die EU eine Geschlossenheit wie nie zeigt und bei den Sanktionen aufs Tempo drückt. Ordnet sich die Welt gerade neu? Das wollen wir in dieser Podcastfolge klären. Wir sprechen über die engen Beziehungen zwischen China und Russland mit Daniel Satra in Peking. Markus Preiß erzählt uns, wie die EU gerade enger zusammen rückt. Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik ordnet ein, wie das Verhältnis zwischen Russland und der EU in Zukunft aussehen könnte.