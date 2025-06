Wirtschaftsboom in Indien: Ist es das neue China?

Narendra Modi will Indien zur Wirtschaftsmacht machen. Für seine dritte Amtszeit hat der indische Regierungschef versprochen: Indien wird drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, soll also Japan und Deutschland überholen. Das bevölkerungsreichste Land der Welt boomt, die Regierung investiert massiv in die Infrastruktur. Bereits jetzt produziert Indien 30 Prozent der weltweiten Generika, also der Nachahmer-Medikamente, sowie 60 Prozent der Impfstoffe. Andreas Franz, ARD-Korrespondent im Studio Neu Delhi, berichtet von Aufsteigern und von den Schattenseiten. Denn Indien wird auch dafür kritisiert, zu wenig für öffentliche Güter zu tun, also für gute Luft, sauberes Wasser und Bildung für alle. Und Dirk Dohse vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel ordnet ein, inwiefern Indien heute schon ein wichtiger Partner für Deutschland und die EU ist.

-----

Moderation: Joana Jäschke

Redaktion: Steffi Fetz

Mitarbeit: Caroline Mennerich

Redaktionsschluss: 19.6.2025

-----

Unser Podcast Tipp für diese Woche:

https://www.ardaudiothek.de/sendung/dark-matters-geheimnisse-der-geheimdienste/12449787/

-----

Alle Folgen des Weltspiegel Podcasts findet ihr hier:

https://www.ardaudiothek.de/sendung/weltspiegel-podcast/61593768/