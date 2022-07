Wie Xi Jinping die Welt beherrschen will

China, die neue Supermacht! Darum geht's heute im Weltspiegel Podcast. Moderator Philipp Abresch holt sich jemanden dazu, der das China von heute so gut kennt, wie kaum ein anderer deutscher Journalist: Daniel Satra, unser Korrespondent in Peking.

Daniel ist gerade wieder zurückgekehrt nach Deutschland. Er kennt China seit fast 15 Jahren. Die letzten drei Jahre war Peking sein Zuhause. Mitten in der Pandemie. Wie das war, im Null-Covid-China, darüber haben wir letzte Woche gesprochen – in Teil 1 unserer Miniserie über das Reich der Mitte.

In dieser Folge bekommt ihr von uns geballt alles das, was ihr wissen müsst, um zu verstehen, wie China die Weltmacht Nummer eins werden will. Und wie Xi Jinping die Chinesen nun darauf einschwört. Und noch etwas beschäftigt uns: Würde China dafür sogar einen Krieg mit Taiwan riskieren?

Daniel Satra nimmt uns mit – mitten ins Reich der Mitte.