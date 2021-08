Die Bilder aus Afghanistan gehen um die Welt und jetzt wird wieder diskutiert, wie sinnvoll eigentlich Auslandseinsätze sind und was sie bringen. In elf Ländern auf drei Kontinenten ist die Bundeswehr zum Beispiel im Einsatz. Der UN-Einsatz im westafrikanischen Mali ist der größte deutsche Auslandseinsatz - und der gefährlichste. Wie ist die Situation gerade in Mali, dass klären wir mit Nobert Hahn in Nairobi. Wie müssen Auslandseinsätze in Zukunft aussehen und vor welchen sicherheitspolitischen Herausforderungen steht Deutschland? Das erzählt uns Dr. Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik.