Wer ganz und gar nicht um die Queen trauert

In diesen Tagen nimmt die Welt Abschied von Königin Elizabeth. 96 Jahre wurde sie alt. 70 Jahre war sie Queen. Es ist wirklich eine Ära, die zu Ende geht. Nicht überall in der Welt ist die Queen so Kult und so beliebt, wie vielleicht in London. Die Queen war ja Staatsoberhaupt von 15 weiteren Ländern. Haben die noch Lust auf König? Könnten Australien oder Neuseeland vielleicht bald zur Republik werden? Das fragen wir Sandra Ratzow in Sydney. Außerdem gucken wir mit Marie-Kristin Boese nach Jamaika und mit Caroline Imlau nach Kenia. Viele Menschen hier halten überhaupt nichts vom britischen Königshaus. Sie haben in der Kolonialzeit schrecklich gelitten unter den Briten. Bittere Wahrheiten, über die viel zu wenig gesprochen wird. Wir versuchen’s: im Weltspiegel Podcast mit Philipp Abresch.