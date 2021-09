Weltspiegel Thema: Äthiopien: Der Konflikt um Tigray – Wie geht es weiter?

Abiy Ahmed war seit 2018 der große Hoffnungsträger Äthiopiens. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit stieß der Ministerpräsident in atemberaubendem Tempo innenpolitische Reformen an. Noch 2019 erhielt er den Friedensnobelpreis für seinen Friedensvertrag zwischen den seit Jahrzehnten verfeindeten Ländern Äthiopien und Eritrea. Jetzt führt eben dieser Friedensnobelpreisträger seit November 2020 in der nordöstliche Region Tigray Krieg. Es ist die Rede von Menschenrechtsverletzungen. Zehntausende Tigrayer sind schon in den angrenzenden Sudan geflohen. Ist Abyi Ahmed damit vom Hoffnungsträger zum Kriegstreiber geworden? Um was genau geht es eigentlich in diesem Konflikt? Und wie geht es jetzt weiter mit der Konfliktregion Tigray?