Nie zuvor war China so beeindruckend, so mächtig und so autoritär. Muslimische Uiguren landen in Umerziehungslagern, die Demokratiebewegung in Hongkong wird zerschlagen. China droht Taiwan offen mit Gewalt. Zugleich ist das kommunistische China in den letzten Jahren zu einer wirtschaftlichen Supermacht geworden – ein Staat, der auch technologisch den Europäern mit grossen Schritten davon läuft.

Weltmacht China - darüber sprechen wir heute mit Steffen Wurzel, ARD- Korrespondent in Shanghai. Er erzählt uns, warum australischer Hummer und Wein gerade nicht so gut in China ankommen. Wir sprechen mit Ariane Reimers, frühere Peking- Korrespondentin der ARD und jetzt gerade beim Mercator Institut für China-Studien, dem Merics. Und wir sprechen mit Reinhard Bütikofer, dem Chef der China-Delegation im EU-Parlament, der gerade den Zorn der Chinesen auf sich gezogen hat.