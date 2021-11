Wasserstoff: Utopie oder Rettung?

per Mail teilen

Kann Wasserstoff uns retten, beim Versuch, die Klimaziele von Paris zu erreichen?

Die alte und wohl auch die neue Bundesregierung haben große Pläne zur Energieversorgung durch H2 – zum Beispiel zur Versorgung unserer Schwerindustrie. Doch wo soll der grüne Wasserstoff herkommen? Aus Ländern, in denen regenerative Energien erzeugt werden können? Aus arabischen Länder mit großen Wüsten? Kann mit ihnen eine Kooperation auch zuverlässig funktionieren? Darüber spricht Moderatorin Natalie Amiri mit ARD-Korrespondent Jens Borchers im Studio Nordwestafrika, mit ARD-Korrespondent Matthias Ebert über ein Wasserstoff-Projekt in Chile und mit der Familie Hörmann aus Bayern, die jetzt bereits in einem Haus lebt, das durch Wasserstoff versorgt wird.

Moderation: Natalie Amiri

Redaktion: Michael Schramm, Nils Kopp