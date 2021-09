Wasser - Ware oder Menschenrecht?

Duschen, aufs Klo gehen, Händewaschen- all das verbraucht große Mengen Wasser. Wir drehen dafür schnell den Hahn auf. Aber so einfach ist es in vielen Teilen der Welt nicht. Mehr als 2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser - obwohl das eigentlich ein festgeschriebenes Menschenrecht ist. Verschärft wird die Situation dadurch, dass Wasser vielerorts schon in privater Hand ist. Wasser wird zur Ware.

Darüber sprechen wir mit Benjamin Adrion, der die Initiative "Viva con Agua" gegründet hat. USA- Korrespondentin Kerstin Klein berichtet, wie sich in Kalifornien Hedgefonds Grundstücke sichern, unter denen Wasserquellen sprudeln. Wohin es führt, wenn Wasser überwiegend in privater Hand ist, sieht man in Chile. Dort sitzt ein Teil der Landbevölkerung schon jetzt auf dem Trockenen. Warum wir in Europa mit unseren Konsumgewohnheiten zur Anspannung der Lage beitragen, erklärt Matthias Ebert (ARD Südamerika).

Moderation: Joana Jäschke

Redaktion : Steffi Fetz