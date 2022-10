Wahl in Brasilien: Duell um die Zukunft des Landes

„Schicksalswahl“, nichts weniger als die Demokratie stehe auf dem Spiel, ein “Duell um die Zukunft“ – kein Ausdruck scheint zu groß für die Präsidentschaftswahlen, die am Sonntag in Brasilien stattfinden. Elf Kandidaten treten dabei an. Aber nur zwei haben realistische Chancen: Der aktuelle, rechtspopulistische Präsident Jair Bolsonaro will es nochmal schaffen. Und ein ehemaliger Präsident fordert ihn heraus: Der linke Politiker Luiz Inácio “Lula” da Silva.

Links gegen Rechts - die Stimmung ist aufgeheizt. Immer wieder kam es im Wahlkampf auch zu Gewalt und immer mehr Menschen in Brasilien bewaffnen sich.

Mit Anne Herrberg und Matthias Ebert, den Korrespondent:innen im ARD Studio Rio de Janeiro schauen wir zurück auf Bolsonaros Amtszeit und fragen: Wohin steuert Brasilien nun?

