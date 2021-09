US-Wahl – Eskalation mit Ansage?

“Proud Boys, stand back, stand by!” – “Haltet Euch zurück, haltet Euch bereit!”. Was US-Präsident Donald Trump bei der Fernsehdebatte gesagt hat, hat viele Menschen in den USA elektrisiert, auch verängstigt. Denn die “Proud Boys’-Gruppe ist eine von hunderten MiIlizen, die sich bis an die Zähne bewaffnet haben und sich als sowas wie die Hüter konservativer amerikansicher Werte sehen. In ein paar Tagen wird in den USA gewählt. Wahrscheinlich war das Land noch nie so gespalten wie jetzt. Die Sorge ist groß, dass sich diese Milizen mit all ihren Waffen nun auch noch einmischen könnten. Über den angespannten Wahlkampf in den USA - darüber reden wir heute im Weltspiegel Podcast. Moderator Philipp Abresch spricht mit Jan-Philipp Burgard, unserem Washington-Korrespondenten und mit der amerikanischen Journalistin Jiffer Bourguignon, die in ihrer eigenen Familie erlebt, wie zerrissen die USA sind vor dieser vielleicht historischen Wahl.