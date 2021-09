US-Wahl: Entscheidet das Gericht?

Welche Folgen hat die Präsidentschaftswahl 2020 in den USA? Entscheiden nun die Richter, wer die Wahl gewinnt? "Sie versuchen, die Wahl zu stehlen", schrieb Donald Trump in der Wahlnacht auf Twitter. Später kündigte er an, vor den Supreme Court zu ziehen. Auf welcher Grundlage und mit welchen Chancen? Was tut das Biden-Team? Und: Wie wird es mit dieser rechtlichen Auseinandersetzung möglich sein, die Spaltung der US-amerikanischen Gesellschaft zu überwinden? Darüber spricht Natalie Amiri mit unserem ARD-Washington-Korrespondenten Sebastian Hesse, mit dem Verfassungsrechtler Alexander Thiele und mit der deutschen Anwältin Anja von Rosenstiel, die im Team Biden den Wahlkampf begleitet hatte.