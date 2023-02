Es ist ein Jahr her: Am 24. Februar startet Russland seinen Angriffskrieg. Seitdem ist in der Ukraine nichts mehr, wie es einmal war. Die Angst begleitet die Menschen jeden Tag und das normal gewohnte Leben existiert nicht mehr. Seit Monaten beschießt Russland ganz gezielt ukrainische Energiekraftwerke: Es gibt kaum Strom, kaum Wasser, es ist bitter kalt. In dieser Situation werden Handwerker zu wahren Helden, wie zum Beispiel der Elektriker Oleksandr. Unermüdlich versucht er, zerstörte Stromleitungen wieder zu reparieren, will dazu beitragen, den Angreifern weiter zu widerstehen. ARD-Korrespondent Vassili Golod berichtet aus Kiew seit Monaten über den Krieg. Für die Reportage „Ukraine - Krieg im Leben“ ist er durch das Land gereist, um Menschen zu treffen und um ihre Geschichten aus dem Krieg zu erzählen. Im Podcast erzählt er von seinen Erlebnissen.