Türkei und Syrien – Das historische Erdbeben

Das Erdbeben im Süden der Türkei sowie in Nordsyrien hatte dramatische Ausmaße. Die Menschen vor Ort verloren innerhalb weniger Tage teils ihre gesamte Familie und zahllose Mitmenschen. Nachbeben halten die Situation weiterhin angespannt. Was sind die Konsequenzen, insbesondere die politischen, aus dieser Zerstörung und Ungewissheit? ARD-Korrespondent Tilo Spanhel spricht mit Moderatorin Natalie Amiri darüber, wie die Menschen in Syrien in dem vom Bürgerkrieg zerstückelten Land ohne Hilfsmitteln versuchen zu überleben. Für die Türkei ordnen zwei Gesprächspartner:innen das Geschehen ein. Zum einen reden wir mit dem deutschen Rettungsarzt Dr. Peter Kaup über die sofortige Hilfe, die er und sein Team durch Bergungen liefern konnten. Zum anderen berichtet ARD-Korrespondentin Katharina Willinger davon, welche politischen Folgen das Land gerade durchlebt und welche es noch erwarten.

Wer spenden will, kann das unter dem folgenden Link tun:

https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/spenden-und-helfen/medienpartner-helfen/medienpartner/ard/