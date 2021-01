Kaum angefangen, bringt das Jahr 2021 schon Katastrophen: Corona natürlich und den Sturm auf das Kapitol in Washington mit fünf Toten. Wir reden heute über die vergiiftete Stimmung kurz vor dem Amtswechsel in den USA und darüber, wie die Lügen und Unwahrheiten Donald Trumps seine Anhänger immer weiter aufwiegeln.

Philipp Abresch spricht mit Jan Philipp Burgard, dem ARD Korrespondenten in Washington, und mit Peter Neumann vom Kings College in London, der seit Jahren Terrornetzwerke erforscht. Auch die Autorin Katharina Nocun ist dabei, die sich mit Fake Facts beschäftigt, mit Verschwörungsideologien und der Frage, wie man ihnen begegnet.