Taiwans Waffe gegen China: sein Image

Gerade eben hat Taiwan seinen Nationalfeiertag begangen. Es gab eine kleine Parade in Taipeh. Und sogar Geburtstagsgrüße aus China, vom kommunistischen Festland. China hat so viele Kampfjets wie noch nie in den Himmel geschickt.

Damit hat’s der Jahrzehnte alte Konflikt mal wieder in die Schlagzeilen geschafft: das große China gegen das kleine China, der demokratische Inselstaat Taiwan gegen das kommunistische Festland.

Droht ein neuer Konflikt zwischen den beiden Ländern? Darüber spricht Moderator Philipp Abresch mit Kathrin Erdmann, der ARD-Ostasien-Korrespondentin, mit Korrespondent Steffen Wurzel in Shanghai und mit Sascha Pallenberg, einem deutschen Blogger, der seit vielen Jahren in Taipei lebt.