Taiwan – China – USA: Der Krieg um die Mikrochips

Weltweit schafft es niemand so einzigartige Chips zu produzieren wie Taiwan: hochentwickelte, mini-kleine Bauteile, die eigentlich in allen elektronischen Geräten stecken – in unseren Handys, Autos, sogar im Kühlschrank. Alle brauchen diese Chips. Wir sind von ihnen abhängig. Deswegen ist um diese Chips ein weltweites Wettrennen entbrannt. Und dieses Rennen wird immer aggressiver.

Für Taiwan könnten die Chips eine Lebensversicherung sein. Aber an ihnen könnte sich auch ein Krieg entzünden. Und wenn Ihr Euch fragt, ob Euer neuestes Handy noch rechtzeitig vor Heiligabend geliefert wird, dann könnte das auch ein Vorgeschmack darauf sein, was vielleicht noch kommt.

Komplexes Thema, aber Moderator Philipp Abresch lässt es sich von seinen drei Korrespondentinnen-Kollegen erklären. Dabei sind Gudrun Engel in Washington, Ulrich Mendgen in Tokio und Marie von Mallinckrodt in Peking.

Ein Gespräch über alle Zeitzonen hinweg. Es ist ja auch ein durch und durch globales Thema.