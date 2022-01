per Mail teilen

Der Sturm aufs Kapitol am 6. Januar ist nun fast ein Jahr her. Tausende Anhänger von Donald Trump, dem scheidenden US-Präsidenten hatten sich damals in Washington versammelt. Sie wollten verhindern, dass ein neuer Präsident vereidigt werden kann, Joe Biden nämlich.

Der Sturm auf das Innerste der amerikanischen Demokratie hat das Land erschüttert. Viele Abgeordnete und Senatoren mussten um ihr Leben fürchten. Fünf Menschen kamen ums Leben, darunter ein Polizist.

Wie dieser Tag bis heute nachwirkt, darüber sprechen wir mit Claudia Buckenmaier, unserer Studioleiterin in Washington. Sie war damals mittendrin. Und wir sprechen mit Ingo Zamperoni, der die USA ausgesprochen gut kennt. Ingo hat damals die Tagesthemen moderiert, in denen Claudia von diesen wirklich unfassbaren Szenen in Washington berichtet hat.