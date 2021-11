Streit über Atomkraft in der EU

Alte Technologien wie Atomenergie bekommen gerade wieder Aufwind. Zum Beispiel hat Präsident Macron angekündigt, eine Milliarde Euro in Atomkrafttechnologien zu investieren und er will neue Atomkraftwerke bauen lassen, um die Energieversorgung zu sichern und um die Klimaziele zu erreichen. Darüber wird gerade heftig in der EU gestritten. Was passiert da gerade in Frankreich? Darüber sprechen wir mit Friederike Hofmann in Paris. Atomenergie könnte von der EU ein nachhaltiges Siegel bekommen - was es damit auf sich hat, erklärt uns Helga Schmidt und wir sprechen mit Helena Marschall, Mitorganisatorin von Fridays for Future.