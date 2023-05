Spiegeleier aus der Tube: Ernährung der Zukunft

Wie werden wir uns in Zukunft ernähren? Diese Frage wird immer wichtiger: Bevölkerungswachstum, Klimawandel, intensive Landwirtschaft, Fleischkonsum – all das sorgt dafür, dass die bisher üblichen Anbaumethoden sich ändern müssen. Und damit auch unsere Essgewohnheiten. Wird unsere Nahrung in der Zukunft mit 3D-Lebensmitteldruckern produziert, in Gemüsefabriken durch Vertical Farming geerntet? Werden Chips aus Quallen oder Fleisch aus dem Labor auf unseren Tellern landen? Darüber spricht Moderatorin Natalie Amiri mit den ARD-Korrespondentinnen Anna Osius aus dem ARD-Studio Kairo und mit Sophie von der Tann aus Israel über innovative Projekte aus deren Berichtsgebieten – und mit Josef Schmidhuber von der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen, FAO. Er schätzt ein, inwieweit sich solche neuen Food Trends auch lohnen könnten.