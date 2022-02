Recyclingweltmeister

Unser Planet erstickt im Müll: In Plastik, Metall, Elektroschrott und vielem mehr. Wie kommen wir da nur wieder raus? In dieser Folge geht’s um das richtige Wegschmeißen, ums Wiederverwerten und darum, dass Recyclen einen auch sehr glücklich und zufrieden machen kann. Philipp Abresch spricht mit Friederike Hofmann, ARD-Korrespondentin in Paris. Denn in Frankreich gilt seit diesem Jahr eine gesetzliche Pflicht zum Recycling. Auch Ulrich Mendgen ist dabei, ARD-Korrespondent in Tokio. Er war in einem japanischen Dorf, das seit Jahrzehnten so gut wie keinen Müll mehr produziert. Wie haben sie das nur geschafft? Wird er uns erzählen.