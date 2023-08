Putsch im Niger - Und jetzt?

Der Putsch im Niger hat hohe Wellen geschlagen – zumal eine militärische Eskalation von außen nach wie vor nicht ausgeschlossen wird. Das afrikanische Land gehört zu den ärmsten der Welt und ist auf internationale Hilfe angewiesen. Am 26. Juli putschte das Militär und setzte den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum ab. Niger galt immer als verlässlicher Partner für den Westen, das ist zumindest im Moment kaum mehr vorstellbar. Was bedeutet das für die Menschen im Land und die Beziehungen zum Westen? Und was heißt das für die Stabilität der Sahelregion, in der sich terroristische Organisationen und andere kriminelle Gruppen immer mehr ausbreiten? Darüber sprechen wir mit unserem Afrika-Korrespondenten Norbert Hahn und mit Ulf Laessing, von der Konrad-Adenauer Stiftung. Er leitet das Regionalprogramm Sahel.