Privatstädte: Eine Stadt ganz ohne Staat?

Wie sieht ein Leben in einer Stadt aus, in der der Staat nichts zu sagen hat? Und ist das überhaupt möglich? Eine extrem libertäre Bewegung treibt das Konzept von Privatstädten voran, darunter viele US-Milliardäre und einige Namen aus dem Silicon Valley. Die Idee: Alles in dieser Stadt ist privatisiert - von der Müllabfuhr bis zur Bildungspolitik. Es gibt keine Politik, keinen Staat, keine Demokratie, so wie wir sie kennen. Stattdessen sollen Unternehmen, die dort investieren, auch das Leben dort organisieren - und so ihr Umfeld selbst gestalten können: mit maximalen Gewinnen, maximalen Freiheiten und in maximaler Eigenverantwortung.

Aber was bedeutet das konkret für die Menschen, die dort leben? Ausprobiert wird das bereits auf der Karibikinsel Roatan, die zu Honduras gehört. Dort entsteht die Privatstadt Próspera. ARD-Korrespondentin Marie-Kristin Boese erzählt uns, wie es dort aussieht und mit welchen Sorgen die Menschen der umliegenden Orte nach Próspera schauen.